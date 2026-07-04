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kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran: Der Grenzgänger - Gerald Knaus

ORF2Staffel 1Folge 15vom 04.07.2026
kreuz & quer nah dran: Der Grenzgänger - Gerald Knaus

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kreuz & quer nah dran

Folge 15: kreuz & quer nah dran: Der Grenzgänger - Gerald Knaus

25 Min.Folge vom 04.07.2026

Gerald Knaus zählt zu den einflussreichsten Beratern europäischer Regierungen und Institutionen im Bereich Flucht und Migration. Im Porträt spricht der Österreicher über seinen Werdegang sowie prägende Erfahrungen aus Kindheit, Jugend und Berufsleben. Heute in Berlin lebend, steht er für pragmatische Lösungsansätze in den großen politischen Herausforderungen Europas. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH

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