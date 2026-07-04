kreuz & quer nah dran: Der Grenzgänger - Gerald KnausJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer nah dran
Folge 15: kreuz & quer nah dran: Der Grenzgänger - Gerald Knaus
25 Min.Folge vom 04.07.2026
Gerald Knaus zählt zu den einflussreichsten Beratern europäischer Regierungen und Institutionen im Bereich Flucht und Migration. Im Porträt spricht der Österreicher über seinen Werdegang sowie prägende Erfahrungen aus Kindheit, Jugend und Berufsleben. Heute in Berlin lebend, steht er für pragmatische Lösungsansätze in den großen politischen Herausforderungen Europas. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH
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