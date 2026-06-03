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Krone Sport-Talk

Vor dem Fight fliegen im TV-Studio die Fetzen!

krone.tvStaffel 2026Folge 26vom 03.06.2026
Vor dem Fight fliegen im TV-Studio die Fetzen!

Vor dem Fight fliegen im TV-Studio die Fetzen!Jetzt kostenlos streamen

Krone Sport-Talk

Folge 26: Vor dem Fight fliegen im TV-Studio die Fetzen!

17 Min.Folge vom 03.06.2026

Es ist der Verbal-Fight vor der Bounce Fight Night! Mobin Kahraze und Mansur Elsaev, Österreichs Box-Aushängeschilder, duellierten einander vor ihrem Kampf am Freitag am Wiener Heumarkt im krone.tv-Sportstudio. Da ging‘s (auch für Moderator Michael Fally spürbar) schon heiß her – nicht auszudenken, was am Freitag erst los sein wird.

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