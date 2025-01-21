Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land der Berge

Land der Berge: Am Grat der Zugspitze mit Marlies Raich

ORF IIIStaffel 1Folge 188vom 21.01.2025
Land der Berge

44 Min.Folge vom 21.01.2025

In dieser „Land der Berge“ – Produktion erkundet Marlies Raich das Gebiet in der Tiroler Region der Zugspitze. Im Süden eingebettet von der Mieminger Kette und im Norden vom Wettersteingebirge – ragt ganz im Westen dieser Gebirgskette die weit sichtbare Zugspitze auf, mit ihrem 2.962 Meter hohen Gipfel. Knapp unterhalb ihres Gipfels beginnt die Staatsgrenze zu Deutschland. Beinah von allen sieben Dörfern, die die Region umfasst, hat man stets einen Blick auf die Zugspitze. Von Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Berwang, Bichlbach und Heiterwang am See. Nur Namlos bleibt der Blick vom verwehrt. Auf unterschiedlichen Höhenmetern mit prachtvollen Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen im Gebirge erkundet Marlies zu Fuß, zu Wasser und in der Kletterwand die Region, trifft beim Trailrun Ex-Rennsportkollegin Nicole Hosp und Menschen, die das Gebiet um die Zugspitze prägen. Bildquelle: ORF/Anton Silberberger

