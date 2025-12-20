Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Ötztal im Kreis der Jahreszeiten - Winter

ORF IIIStaffel 1Folge 322vom 20.12.2025
44 Min.Folge vom 20.12.2025

Diese Doku porträtiert das malerische Ötztal im Winter und begleitet Menschen, die hier zwischen beeindruckender Natur, Ruhe und Tradition leben. Im Bergsteigerdorf Vent führt die Wirtin Adolfine Pirpamer ein Leben fernab des Massentourismus. In Niederthai hat Steffi Falkner ihr Zuhause gefunden: Ohne Post, ohne Supermarkt, aber mit viel Verbundenheit zur Region. Hüttenwirt Fabio Riml setzt auf seiner Jausenstation Wiesle auf einfache, regionale Küche. Sportliche und spektakuläre Eindrücke bieten das Eisklettern sowie die Schneeräumung am Timmelsjoch, wo riesige Schneemassen bewältigt werden. Bildquelle: ORF/MATHEA FILM/

