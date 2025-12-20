Das Ötztal im Kreis der Jahreszeiten - WinterJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 322: Das Ötztal im Kreis der Jahreszeiten - Winter
44 Min.Folge vom 20.12.2025
Diese Doku porträtiert das malerische Ötztal im Winter und begleitet Menschen, die hier zwischen beeindruckender Natur, Ruhe und Tradition leben. Im Bergsteigerdorf Vent führt die Wirtin Adolfine Pirpamer ein Leben fernab des Massentourismus. In Niederthai hat Steffi Falkner ihr Zuhause gefunden: Ohne Post, ohne Supermarkt, aber mit viel Verbundenheit zur Region. Hüttenwirt Fabio Riml setzt auf seiner Jausenstation Wiesle auf einfache, regionale Küche. Sportliche und spektakuläre Eindrücke bieten das Eisklettern sowie die Schneeräumung am Timmelsjoch, wo riesige Schneemassen bewältigt werden. Bildquelle: ORF/MATHEA FILM/
