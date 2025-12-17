Adventzauber im ZillertalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 324: Adventzauber im Zillertal
46 Min.Folge vom 17.12.2025
Kurz vor Weihnachten zeigt sich das Zillertal als Ort der Ruhe und Tradition. Am Astegger Talhof auf 1.100 Metern trifft sich die Familie, um sich mit adventlichen Volksweisen auf das Fest einzustimmen. Viktoria Hanser, Altbäuerin, betont die besondere Bedeutung dieser Zeit. Auch Stefan Dengg zieht mit seinen Enkelkindern als Klöpflsänger von Haus zu Haus. Weitere Tiroler bereiten sich auf ihre Weise auf die stille Jahreszeit vor: eine Familie mit traditionellen Doggeln, eine leidenschaftliche Geigenbauerin oder ein Waldaufseher in der Natur. Musikalisch begleiten die Zillertaler Weisenbläser die Sendung, durch die Gertraud Steyrer führt.
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Land der Berge
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Copyrights:© Season 1: ORF 3