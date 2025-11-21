Land der Berge: Alpine Lebenswelten - Innsbruck, von der Stadt zum BergJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 313: Land der Berge: Alpine Lebenswelten - Innsbruck, von der Stadt zum Berg
44 Min.Folge vom 21.11.2025
Die Doku entführt in die alpine Welt rund um Innsbruck. Von der Nordkette bis zum Patscherkofel zeigt sie Geschichten über Lawinensicherheit, Schutzhäuser, Klettertouren, Flugkünste und die Zirbenwälder am Glungezer. Bildquelle: ORF/ALPSOLUT PICTURES/Mag. Johannes Mair
