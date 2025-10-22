Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 301vom 22.10.2025
Die Reihe "Bergbäuerinnen in Südtirol" geht mit einer Neuproduktion in die nächste Runde. Die drei portraitierten Frauen sind nicht nur Bäuerinnen – sie sind Bergbäuerinnen aus Leidenschaft, die auf den steilen Hängen Südtirols jeden Tag aufs Neue beweisen, was es heißt, Verantwortung für Hof und Familie zu tragen. Sie packen überall mit an, egal ob Stallarbeit, Feldarbeit oder traditionelle Handwerkskunst. Genau diese Stärke und Leidenschaft möchten sie auch anderen Frauen weitergeben. Bildquelle: ORF/GEOSFILM/Hubert und Matthias Schönegger

