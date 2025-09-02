Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land der Berge

Land der Berge: Natur schafft Wissen: Nationalpark Hohe Tauern

ORF IIIStaffel 1Folge 199vom 02.09.2025
Land der Berge: Natur schafft Wissen: Nationalpark Hohe Tauern

Land der Berge: Natur schafft Wissen: Nationalpark Hohe TauernJetzt kostenlos streamen

Land der Berge

Folge 199: Land der Berge: Natur schafft Wissen: Nationalpark Hohe Tauern

41 Min.Folge vom 02.09.2025

Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte Nationalpark Österreichs und gleichzeitig sogar das größte Schutzgebiet der gesamten Alpen. Durch seine Höhenunterschiede und Bergseen verfügt er über eine einzigartige und vielfältige Flora und Fauna. Somit bildet er ein Paradies für fundierte nationale und internationale Forschung. „Land der Berge“ ist diesmal dem großen Lehrmeister Natur auf der Spur - von der Ansiedelung von Steinböcken und Bartgeiern, der Almbewirtschaftung und Jagd bis zur Bedeutung des Rückzugs der Gletscher, die jahrtausendelang das Gebiet und sein Erscheinungsbild prägten. Bildquelle: ORF/ORF III

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Land der Berge
ORF III
Land der Berge

Land der Berge

Alle 1 Staffeln und Folgen