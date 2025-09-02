Land der Berge: Natur schafft Wissen: Nationalpark Hohe TauernJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 199: Land der Berge: Natur schafft Wissen: Nationalpark Hohe Tauern
41 Min.Folge vom 02.09.2025
Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte Nationalpark Österreichs und gleichzeitig sogar das größte Schutzgebiet der gesamten Alpen. Durch seine Höhenunterschiede und Bergseen verfügt er über eine einzigartige und vielfältige Flora und Fauna. Somit bildet er ein Paradies für fundierte nationale und internationale Forschung. „Land der Berge“ ist diesmal dem großen Lehrmeister Natur auf der Spur - von der Ansiedelung von Steinböcken und Bartgeiern, der Almbewirtschaftung und Jagd bis zur Bedeutung des Rückzugs der Gletscher, die jahrtausendelang das Gebiet und sein Erscheinungsbild prägten. Bildquelle: ORF/ORF III
