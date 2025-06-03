Land der Berge: Sommerfrische in den Wiener AlpenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 251: Land der Berge: Sommerfrische in den Wiener Alpen
44 Min.Folge vom 03.06.2025
Schon der Kaiser war begeistert von der Sommerfrische, die er immer wieder am Semmering verbrachte. Kein Wunder, mit dem Bau der spektakulären Hochgebirgsbahn über den Semmering, Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde das Semmering-Rax-Gebiet zur bevorzugten Sommerfrische der Wiener Gesellschaft. Bildquelle: ORF/splash productions
