Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land der Berge

Land der Berge: Sommerfrische in den Wiener Alpen

ORF IIIStaffel 1Folge 251vom 03.06.2025
Land der Berge: Sommerfrische in den Wiener Alpen

Land der Berge: Sommerfrische in den Wiener AlpenJetzt kostenlos streamen

Land der Berge

Folge 251: Land der Berge: Sommerfrische in den Wiener Alpen

44 Min.Folge vom 03.06.2025

Schon der Kaiser war begeistert von der Sommerfrische, die er immer wieder am Semmering verbrachte. Kein Wunder, mit dem Bau der spektakulären Hochgebirgsbahn über den Semmering, Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde das Semmering-Rax-Gebiet zur bevorzugten Sommerfrische der Wiener Gesellschaft. Bildquelle: ORF/splash productions

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Land der Berge
ORF III
Land der Berge

Land der Berge

Alle 1 Staffeln und Folgen