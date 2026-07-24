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Land der Berge

Vom Gletscher zum Weinberg

ORF IIIStaffel 1Folge 447vom 24.07.2026
Vom Gletscher zum Weinberg

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Land der Berge

Folge 447: Vom Gletscher zum Weinberg

42 Min.Folge vom 24.07.2026

Gletscher, Seen, Almen und Weinberge: Alexander Rüdiger durchquerte die Steiermark zu Fuß und erkundete auf 500 Kilometern ihre Natur- und Kulturschätze. Die "Land der Berge"-Produktion begleitete den passionierten Weitwanderer auf seiner 35-tägigen Tour vom Dachstein-Gletscher bis in die steirische Toskana. Dabei führte die Reise zu seltenen Vogelarten, uralten Felsritzungen und bedeutenden Orten der steirischen Geschichte. Bildquelle: ORF/Markus Raich

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