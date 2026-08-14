Geheimnisvolle Bergseen in TirolJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 458: Geheimnisvolle Bergseen in Tirol
42 Min.Folge vom 14.08.2026
Die Dokumentation führt in die eindrucksvolle Welt der Tiroler Bergseen – vom stillen Pillersee über den sagenumwobenen Wildseeloder See bis zum Rifflsee im Pitztal und dem hochalpinen Junssee. Menschen aus der Region erzählen von Tradition, alten Geschichten und ihrer besonderen Verbindung zu den Bergen. Zwischen Almleben, Volksmusik und Naturerlebnissen zeigt der Film die Vielfalt dieser einzigartigen Landschaften. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh
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Land der Berge
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Copyrights:© Season 1: ORF 3