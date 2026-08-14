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Land der Berge

Geheimnisvolle Bergseen in Tirol

ORF IIIStaffel 1Folge 458vom 14.08.2026
Geheimnisvolle Bergseen in Tirol

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Land der Berge

Folge 458: Geheimnisvolle Bergseen in Tirol

42 Min.Folge vom 14.08.2026

Die Dokumentation führt in die eindrucksvolle Welt der Tiroler Bergseen – vom stillen Pillersee über den sagenumwobenen Wildseeloder See bis zum Rifflsee im Pitztal und dem hochalpinen Junssee. Menschen aus der Region erzählen von Tradition, alten Geschichten und ihrer besonderen Verbindung zu den Bergen. Zwischen Almleben, Volksmusik und Naturerlebnissen zeigt der Film die Vielfalt dieser einzigartigen Landschaften. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh

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