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Land der Berge

Das magische Maggiatal: Klare Bergseen und majestätische Gipfel

ORF IIIStaffel 1Folge 453vom 08.08.2026
Das magische Maggiatal: Klare Bergseen und majestätische Gipfel

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Land der Berge

Folge 453: Das magische Maggiatal: Klare Bergseen und majestätische Gipfel

43 Min.Folge vom 08.08.2026

Alpine Landschaften verbunden mit mediterranem Flair: Das Magialtal zählt zu den schönsten Regionen der Schweiz. Zwischen Bergen und dem Lago Maggiore liegen idyllische Orte, die seit Jahrzehnten Künstler anziehen. Der Film führt von der Seepromenade in Ascona zum Wallfahrtsort Madonna del Sasso und zeigt zugleich die wilde Schönheit der Tessiner Alpen. Historische Dörfer und moderne Architektur machen die kulturelle Vielfalt des Tals erlebbar. Bildquelle: ORF/JÖCHLER

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