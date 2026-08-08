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Land der Berge
Folge 453: Das magische Maggiatal: Klare Bergseen und majestätische Gipfel
43 Min.Folge vom 08.08.2026
Alpine Landschaften verbunden mit mediterranem Flair: Das Magialtal zählt zu den schönsten Regionen der Schweiz. Zwischen Bergen und dem Lago Maggiore liegen idyllische Orte, die seit Jahrzehnten Künstler anziehen. Der Film führt von der Seepromenade in Ascona zum Wallfahrtsort Madonna del Sasso und zeigt zugleich die wilde Schönheit der Tessiner Alpen. Historische Dörfer und moderne Architektur machen die kulturelle Vielfalt des Tals erlebbar. Bildquelle: ORF/JÖCHLER
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