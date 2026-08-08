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Land der Berge

Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn - Von Pfunds bis Haiming

ORF IIIStaffel 1Folge 455vom 08.08.2026
Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn - Von Pfunds bis Haiming

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Land der Berge

Folge 455: Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn - Von Pfunds bis Haiming

43 Min.Folge vom 08.08.2026

Die Reise entlang des Inns führt durch das Tiroler Oberland – von Pfunds bis nach Haiming. Historische Orte, alte Handwerkskunst und beeindruckende Naturlandschaften prägen den Weg: vom Gasthof zum Thurm und der Via Claudia Augusta über die Greiter Säge bis zu den Bergpanoramen von Tschey und Platzeralm. Geschichte, Kultur und regionale Traditionen begleiten den Flusslauf. Bildquelle: ORF/JÖCHLER

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