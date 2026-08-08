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Land der Berge

Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn - Vom Ursprung bis Altfinstermünz

ORF IIIStaffel 1Folge 454vom 08.08.2026
Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn - Vom Ursprung bis Altfinstermünz

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Land der Berge

Folge 454: Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn - Vom Ursprung bis Altfinstermünz

45 Min.Folge vom 08.08.2026

Der Inn zählt zu den beeindruckendsten Alpenflüssen. Seine Reise beginnt an der Quelle in den Albula Alpen im Engadin und führt durch eine Landschaft voller Kontraste bis nach Altfinstermünz. Die Dokumentation entdeckt besondere Orte wie den Lunghin Pass, die glitzernden Seen des Engadins sowie die Geschichte und Kultur einer einzigartigen Region. Bildquelle: ORF/JÖCHLER

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