Vom Teufelsgraben zum Untersberg: Salzburger HausbergeJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 450: Vom Teufelsgraben zum Untersberg: Salzburger Hausberge
44 Min.Folge vom 04.08.2026
Der knapp 2.000 Meter hohe Untersberg bildet den Höhepunkt einer Reise durch das Flachgauer Alpenvorland mit seinen Seen, Naturparks und Aussichtspunkten. Stationen sind das Freilichtmuseum Großgmain, Voggenberg, Haunsberg und Buchberg mit Blick auf mehr als 120 Kalkalpengipfel. Themen sind kristallklares Bergwasser, historische Künstlerorte, eine moderne Sternwarte sowie Begegnungen mit Erdgeschichtlern, Musikern, Malern und regionalen Sagenfiguren. Bildquelle: ORF/IPMedia/Stefan Sternad
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