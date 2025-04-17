Land der Berge: Hoch und Heilig: Pilgerwege in den BergenJetzt kostenlos streamen
Aufbrechen, Unterwegssein und Ankommen – diese drei grundlegenden Säulen des Pilgerns sind das Credo von Alexander Rüdiger, mit dem er sich in dieser Neuproduktion von ‚Land der Berge‘ auf einen neuen Weg begibt: den Bergpilgerweg „Hoch und Heilig“. Auf einer spirituellen Reise von über 200 Kilometern, 13.000 Höhenmetern und durch drei Länder – Kärnten, Osttirol und Südtirol – erlebt der einstige Moneymaker der Nation eine einzigartige Pilgerreise. Begleitet wird er dabei von Inge Egger aus Matrei und dem Lienzer Edi Unteweger. Mit der Natur an ihrer Seite geht es für die drei Pilger:innen auf eine neuntägige Reise der Selbsterfahrung. Durch Felsen und Grate, über Hügel und Almen hinweg entdecken die drei Pilger:innen Orte der Kraft, die ihnen Inspiration und inneren Frieden schenken. Schnell wird dabei klar: Dieser Weg ist weit mehr als nur eine Wanderung. Inmitten der Stille der Landschaft und den rauen, bizarren Bergen der Lienzer Dolomiten gewährt der Film einen feinfühligen Einblick in die persönlichen Gedanken der Pilger:innen und zeigt eindrucksvoll das einzigartige Gefühl dieser spirituellen Wanderung. Bildquelle: ORF/Alpinfilm/Markus Raich
