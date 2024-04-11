Land der Berge: Juwel der Berge: TannheimertalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 87: Land der Berge: Juwel der Berge: Tannheimertal
44 Min.Folge vom 11.04.2024
Klare Seen, sprudelnde Bäche und die beeindruckenden Berghänge der Tiroler und Allgäuer Alpen machen die reizvolle Landschaft des Tannheimer Tals im Norden Tirols aus. Diese „Land der Berge“-Neuproduktion wirft einen liebevollen Blick auf die Naturverbundenheit und Jahrhunderte alten Traditionen der Region. Bildquelle: ORF/Anton Silberberg/Andrea Albrecht
