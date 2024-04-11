Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land der Berge

Land der Berge: Juwel der Berge: Tannheimertal

ORF IIIStaffel 1Folge 87vom 11.04.2024
44 Min.Folge vom 11.04.2024

Klare Seen, sprudelnde Bäche und die beeindruckenden Berghänge der Tiroler und Allgäuer Alpen machen die reizvolle Landschaft des Tannheimer Tals im Norden Tirols aus. Diese „Land der Berge“-Neuproduktion wirft einen liebevollen Blick auf die Naturverbundenheit und Jahrhunderte alten Traditionen der Region. Bildquelle: ORF/Anton Silberberg/Andrea Albrecht

