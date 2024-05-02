Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land der Berge

Land der Berge: Wandern in den Kitzbüheler Alpen mit Marlies Raich

ORF IIIStaffel 1Folge 92vom 02.05.2024
Land der Berge: Wandern in den Kitzbüheler Alpen mit Marlies Raich

Land der Berge

Folge 92: Land der Berge: Wandern in den Kitzbüheler Alpen mit Marlies Raich

45 Min.Folge vom 02.05.2024

In dieser „Land der Berge“-Neuproduktion führt Ex-Slalomkönigin Marlies Raich durch die Kitzbüheler Alpen und die sanfte Tiroler Bergwelt zwischen Wilder Kaiser und Kitzbüheler Horn. Sie trifft auf prägende und beeindruckende Charaktere und Geschichten der Region: mit dabei die Camembert-Produzenten Markus und Thomas Ehammer bekannt als „die Milchbuben“, die ehemalige Mountainbike-Profisportlerin Lisi Osl, die Familie Reisch als Tourismusurgestein, KochArt-Obmann Michael Grafl, Museumsleiter Peter Fischer, die Sennerin der Wintersteller-Alm, Anni Waltl, und die Wanderführerin Lisa Flatscher. Bildquelle: ORF/MATHEA FILM

