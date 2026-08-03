LandKrimi
Folge vom 03.08.2026: LandKrimi: Steirertod
Der Fund einer Leiche bestätigt den Verdacht der Ermittler: Ein Serienkiller hat es auf junge Prostituierte abgesehen. Den beiden Grazer Ermittlern Sandra Mohr (Miriam Stein) und Sascha Bergmann (Hary Prinz) wird bestätigt, was sie schon vermutet hatten: Ein Serienmörder jagt in Graz junge Prostituierte. Während Sascha Bergmann mit einer bitteren Beförderungsniederlage kämpft, treiben er und Sandra Mohr die Ermittlungen voran. Als Sandra zufällig eine entführte Frau entdeckt und die Verfolgung aufnimmt, gerät sie selbst ins Visier des Killers. Besetzung: Miriam Stein (Sandra Mohr) Hary Prinz (Sascha Bergmann) Johannes Nussbaum (Daniel) Eva Herzig (Eva Merz) Anna Unterberger (Anni Sulmtaler) Bettina Mittendorfer (Nicole Sturm) Wolfgang Rauh (Harald Gratzl) Lara Mandoki (Bianca) Ewa Placzynska (Kitty) Franz Buchrieser (Oberst Kräuter) Helmut Köpping (Gerichtsmediziner) Johannes Seilern (Vizeleutnant Gratzl) Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Maria Murnberger, Wolfgang Murnberger (u.Verwend.d.Figuren a. Claudia Rossbachers Krimis) Bildquelle: ORF/Allegro Film/Stefan Haring