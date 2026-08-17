LandKrimi
Folge vom 17.08.2026: LandKrimi: Waidmannsdank
In Kärntens Bergen kippt ein eingeschworenes Dorf von Stammtischromantik in blanke Paranoia. In einer kleinen Kärntner Gemeinde, geprägt von Abwanderung und eingeschworenen Strukturen, erschüttert ein mutmaßlicher Mord die Dorfgemeinschaft. Nach einem manipulierten Hochstand und einem weiteren Anschlag geraten Misstrauen, alte Konflikte und illegale Machenschaften ans Licht. Dorfpolizistin Martina Schober ermittelt mit Unterstützung der aus Klagenfurt versetzten Oberinspektorin Acham in einem Umfeld aus Jägern, Familienfehden und wachsender Paranoia. Besetzung: Jutta Fastian (Martina Schober) Pia Hierzegger (Oberinspektorin Acham) Robert Stadlober (Hannes Guggenbauer jun.) Johannes Flaschberger (Flattacher) Helmut Bohatsch (Hannes Guggenbauer sen.) Peter Raffalt (Georg Treichel) Karolina Lodyga (Betti Skawronek) Michael Pink (Harry Weinisch) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Drehbuch: Pia Hierzegger Bildquelle: Mona Film/Tivoli Film