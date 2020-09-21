Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Show vom 21. September 2020

ProSiebenStaffel 2020Folge 16vom 21.09.2020
54 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 12

Ein lang verschollen geglaubtes Musikvideo von Klaas' Rapsong ist aufgetaucht, in dem er 2004 davon rappt, wie er sich das Jahr 2020 vorstellt. Unterstützung bekommt er dabei von Eko Fresh und Shaham. Außerdem zeigt Carolin Kebekus, was sie in Sachen Dad-Jokes drauf hat, und Joy Denalane haut uns mit ihren Song "I gotta know" von den Bänken

