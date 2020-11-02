Die Show vom 2. November 2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 22: Die Show vom 2. November 2020
56 Min.
Mit dem "Darknet für die Hosentasche", wie man Telegram unter Kennern auch nennt, kann man allerlei verbotenen Schabernack treiben. Aber schaffen Klaas und Sophie Passmann es auch, einem Drogendealer dazu zu bringen, das Butterflymesser gegen eine Steuernummer einzutauschen? Im Studio hingegen spielt Felix Lobrecht mit Klaas ein Spiel mit weitaus weniger gefährlichen Gegenständen, und auf der Bühne wird's mit "Der letzte Tanz" von Bosse muckelig-melancholisch.
