Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 9. November 2020

ProSiebenStaffel 2020Folge 23vom 09.11.2020
Die Show vom 9. November 2020

Die Show vom 9. November 2020

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 23: Die Show vom 9. November 2020

55 Min.Folge vom 09.11.2020Ab 12

Karoline Herfurth und Emilia Schüle erzählen nicht nur von ihrem gemeinsamen Film "Wunderschön" sondern bleiben sogar noch zum munteren Promi-Raten (wer kann bei DEN Preisen nein sagen). Dank unserer niedlichen Nachwuchs-Reporter wissen wir jetzt, dass Dardan sich IMMER anschallt, Und Nico Santos umschmeichelt unsere Gehörgänge mit seinem Song "Running back to you". Ach könnt doch immer Montag sein!

