Die Show vom 9. November 2020Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 23: Die Show vom 9. November 2020
55 Min.Folge vom 09.11.2020Ab 12
Karoline Herfurth und Emilia Schüle erzählen nicht nur von ihrem gemeinsamen Film "Wunderschön" sondern bleiben sogar noch zum munteren Promi-Raten (wer kann bei DEN Preisen nein sagen). Dank unserer niedlichen Nachwuchs-Reporter wissen wir jetzt, dass Dardan sich IMMER anschallt, Und Nico Santos umschmeichelt unsere Gehörgänge mit seinem Song "Running back to you". Ach könnt doch immer Montag sein!
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben