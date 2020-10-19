Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Show vom 19. Oktober 2020

ProSiebenStaffel 2020Folge 20vom 19.10.2020
40 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 12

Diese Woche ist Social Media Powernutzer Kai Pflaume zu Gast, und wenn er schonmal da ist, kann er auch gleich unangenehme Botschaften an die Eltern einer Zuschauerin überbringen. Außerdem probiert sich Sasha in allerlei skurrilen Musikgenres aus - auf der Bühne hingegen wissen die Screenshots ganz genau, was sie wollen – nämlich 2 Millionen Umsatz mit ihrem Song „Träume“.

ProSieben
