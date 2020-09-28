Die Show vom 28. September 2020Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 17: Die Show vom 28. September 2020
51 Min.
Ab 12
Thilo Mischke ist zu Gast und beantwortet all die brennenden Fragen zu seiner Doku. Doch natürlich kommen auch eure Lach- und Schunkelmuskeln nicht zu kurz, denn Late Night Berlin hat seine ganz eigenen Reporter losgeschickt, um Rapper zu interviewen, und Madsen spielen ihren thematisch passenden Song "Behalt deine Meinung".
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
