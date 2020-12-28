Musik-Spezial vom 28.12.2020 mit SidoJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 30: Musik-Spezial vom 28.12.2020 mit Sido
45 Min.Folge vom 28.12.2020Ab 12
Je später der Abend, desto schöner die Show: Klaas Heufer-Umlauf präsentiert "Late Night Berlin" - direkt aus der Hauptstadt. In seiner Late-Night-Show spricht Klaas über die Themen, die die Welt und ihn bewegen. Bildrechte: ProSieben/Franke, Andreas.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben