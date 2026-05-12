Lena Lorenz (6/6): WahlverwandtschaftJetzt kostenlos streamen
Lena Lorenz: Staffel 12
Folge 6: Lena Lorenz (6/6): Wahlverwandtschaft
Die Geburt ihres Kindes stellt Nilay und Tom vor große Herausforderungen. Der belastende Alltag mit dem Baby bringt ihre Beziehung an Grenzen. Als Nilay wegen einer Thrombose ins Krankenhaus muss und Tom sich verletzt, springt Ersatzvater Ansgar ein – doch der Verantwortung fühlt er sich nicht gewachsen. Gleichzeitig trauert Lena um Liz, während Rob sich von Luis verabschiedet, um seiner Leidenschaft für die Fotografie zu folgen. Besetzung: Judith Hoersch (Lena Lorenz) Eva Mattes (Eva Lorenz) Raban Bieling (Bastian Pfeiffer) Michael Roll (Vinz Huber) Sylvia Haider (Gloria Grubinger) Seán McDonagh (Rob Manzini) Rufus Beck (Ansgar Lenz) Beck Jonathan (Tom Baumgartner) Janina Fautz (Nilay Stadler) Bildquelle: ORF/ZDF/Jacqueline Krause-Burberg
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