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Lena Lorenz: Staffel 12

Lena Lorenz (6/6): Wahlverwandtschaft

ORF2Staffel 12Folge 6vom 12.05.2026
Lena Lorenz (6/6): Wahlverwandtschaft

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Lena Lorenz: Staffel 12

Folge 6: Lena Lorenz (6/6): Wahlverwandtschaft

89 Min.Folge vom 12.05.2026

Die Geburt ihres Kindes stellt Nilay und Tom vor große Herausforderungen. Der belastende Alltag mit dem Baby bringt ihre Beziehung an Grenzen. Als Nilay wegen einer Thrombose ins Krankenhaus muss und Tom sich verletzt, springt Ersatzvater Ansgar ein – doch der Verantwortung fühlt er sich nicht gewachsen. Gleichzeitig trauert Lena um Liz, während Rob sich von Luis verabschiedet, um seiner Leidenschaft für die Fotografie zu folgen. Besetzung: Judith Hoersch (Lena Lorenz) Eva Mattes (Eva Lorenz) Raban Bieling (Bastian Pfeiffer) Michael Roll (Vinz Huber) Sylvia Haider (Gloria Grubinger) Seán McDonagh (Rob Manzini) Rufus Beck (Ansgar Lenz) Beck Jonathan (Tom Baumgartner) Janina Fautz (Nilay Stadler) Bildquelle: ORF/ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

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