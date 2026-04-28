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Lena Lorenz: Staffel 12

Lena Lorenz (4/6): Schutzlos

ORF2Staffel 12Folge 4vom 28.04.2026
Lena Lorenz (4/6): Schutzlos

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Lena Lorenz: Staffel 12

Folge 4: Lena Lorenz (4/6): Schutzlos

89 Min.Folge vom 28.04.2026

Sabrina Kettler kämpft mit ihrem Food-Truck ums Überleben: Schwangerschaft und die Pflege ihrer Mutter bringen sie an ihre Grenzen. Als Lena erfährt, dass Sabrina nicht krankenversichert ist, wird sie alarmiert. Eva ringt mit der Entscheidung ihrer krebskranken Schwester gegen eine Therapie. Gleichzeitig will Vinz Investor Gregor aus seinem Hotelprojekt drängen, ihre Vorstellungen gehen aber auseinander. Besetzung: Judith Hoersch (Lena Lorenz) Eva Mattes (Eva Lorenz) Raban Bieling (Bastian Pfeiffer) Michael Roll (Vinz Huber) Bettina Redlich (Elizabeth White) Sylvia Haider (Gloria Grubinger) Seán McDonagh (Rob Manzini) Sarah Alles-Shahkarami (Sabrina Kettler) Felix Yuval Winternitz (Jan Eberbach) Regie: Franziska Jahn Bildquelle: ORF/ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

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