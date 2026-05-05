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Lena Lorenz: Staffel 12

Lena Lorenz (5/6): Auf Augenhöhe

ORF2Staffel 12Folge 5vom 05.05.2026
Lena Lorenz (5/6): Auf Augenhöhe

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Lena Lorenz: Staffel 12

Folge 5: Lena Lorenz (5/6): Auf Augenhöhe

89 Min.Folge vom 05.05.2026

Lena ist beeindruckt von ihrer neuen Kollegin Gesa. Die Hebamme wirkt engagiert und wäre zweifellos die ideale Vertretung für Lena. Nach einer komplizierten Geburt, die Gesa betreut hat, leidet die Mutter des Neugeborenen jedoch unter Panikattacken. Als Lena behutsam nachforscht, sieht es ganz danach aus, als hätte Gesa während der Entbindung entscheidende Grenzen überschritten hat. Evas krebskranke Schwester Liz sucht einen geeigneten Ort zum Sterben, was schwierig ist, denn sie will niemandem zur Last fallen. Besetzung: Judith Hoersch (Lena Lorenz) Eva Mattes (Eva Lorenz) Raban Bieling (Bastian Pfeiffer) Michael Roll (Vinz Huber) Bettina Redlich (Elizabeth White) Seán McDonagh (Rob Manzini) Daniel Langbein (Jannis Wieland) Anna Fischer (Gesa Hahn) Gerhard Kasal (Jan Eberbach) Regie: Esther Wenger Bildquelle: ORF/ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

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