Lenßen hilft
Folge 34: Pfoten weg von Fellina
23 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Ingos Mandantin Laura Blanke benötigt dringend Hilfe: Ihr Noch-Ehemann Jan hat ihr und der gemeinsamen Tochter Kira den geliebten Familienhund Fellina weggenommen. Er behauptet, bei der Verteilung des Hausrats ungerecht behandelt worden zu sein und sieht sich im Recht, den Hund zu behalten. Als Kira verzweifelt versucht, Fellina zurückzuholen, droht Jans neue Partnerin Vera Kroll mit einer Anzeige. Kann Team Lenßen verhindern, dass die Lage weiter eskaliert?
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
