SAT.1Staffel 1Folge 74vom 21.01.2025
24 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12

Tilda Voss wird von ihrem Mann Manuel misshandelt, verletzt ihn aus Notwehr und gerät dadurch selbst in den Fokus der Justiz. Während Team Lenßen für ihre Gerechtigkeit kämpft, versucht der Ehemann die Mandantin mit Drohungen und Manipulation zurückzugewinnen. Findet Tilda Voss die Kraft, ihn zu verlassen und anzuzeigen?

