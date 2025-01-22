Schwanger, verzweifelt und bedrohtJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 81: Schwanger, verzweifelt und bedroht
23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Stefanie Klenk bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Ihre schwangere Tochter Ella soll aufgrund eines sittenwidrigen Mietvertrags ihre Wohnung verlieren und wird dazu auch noch bedroht. Der werdende Vater David, lehnt das Kind ab und will keine Verantwortung übernehmen. Doch als Ingo Lenßen gegen die Eigenbedarfskündigung der Vermieterin Verena Voss vorgeht, tauchen dunkle Geheimnisse auf. Ist die Vermieterin in die Drohungen gegen Ella verwickelt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1