Lenßen & Partner
Folge 154: Nebenjob Hure
22 Min.Ab 12
Ein junger Mann bittet Lenßen um Hilfe: Seine Freundin ist verschwunden. Die Ermittler finden heraus, dass die Vermisste ein Doppelleben führt: Sie verkauft ihre Liebesdienste im Internet. Wurde ihr der Nebenjob zum Verhängnis?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1