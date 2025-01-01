Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Zickenkrieg in der Schule

SAT.1Staffel 7Folge 18
Zickenkrieg in der Schule

Zickenkrieg in der SchuleJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 18: Zickenkrieg in der Schule

22 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen bekommt Liebesbriefe von einem unbekannten Verehrer. Die Ermittler sollen ihn für sie ausfindig machen und kommen dabei einer Mädchenclique auf die Schliche. Diese machen der Mandantin aus brutaler Schadenfreude das Leben zur Hölle. Als dann auf ein Mitglied der Clique ein Säureanschlag verübt wird, scheint alles außer Kontrolle zu geraten ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen