SAT.1Staffel 7Folge 16
Folge 16: Verliebt in eine Unbekannte

22 Min. Ab 12

Ein frisch verliebter junger Mann macht sich Sorgen um seine spurlos verschwundene Freundin. Er beauftragt Lenßen & Partner, nach ihr zu suchen. Die ersten Ermittlungen führen zu einem Kloster. Es stellt sich heraus, dass die Freundin des Mandanten ein Doppelleben führt. Dann wird eine enthauptete Leiche gefunden!

