Lenßen & Partner
Folge 15: Traumfigur auf Rezept
22 Min.Ab 12
Die Mandantin glaubt, dass ihr Verlobter eine Affäre hat. Bevor sie ihn heiratet, möchte sie auf Nummer sicher gehen. Sie beauftragt Lenßen & Partner herauszufinden, ob an ihrem Verdacht etwas dran ist. Und tatsächlich: Alle Indizien sprechen gegen ihn. Er ist ein Casanova und versucht Julia Brahms zu verführen. Außerdem scheint er dubiose Schlankheitsmittel überteuert zu verkaufen.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
