Drogenparade der Volksmusik

SAT.1Staffel 7Folge 5
Folge 5: Drogenparade der Volksmusik

22 Min.Ab 12

Drogenskandal vor laufender Kamera: Ein Volksmusikant rastet bei einem Fernsehauftritt aus. Seine Ehefrau steht unter Schock. Sie glaubt, dass jemand ihrem Mann die Drogen untergeschoben hat. Bei ihren Ermittlungen decken Lenßen & Partner jedoch noch ein dunkles Geheimnis des Mannes auf: Er war Porno-Star ...

SAT.1
