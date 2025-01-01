Lenßen & Partner
Folge 14: Der Ehrenmord
22 Min.Ab 12
Ein junger Türke sitzt in U-Haft. Er hat gestanden, seine Schwester erschossen zu haben. Diese habe die Familie entehrt, weil sie ein Verhältnis mit einem Deutschen hatte. Doch schnell kommen Zweifel an dem Geständnis auf. Die Freundin des Verdächtigen behauptet nämlich, er sei zur Tatzeit bei ihr gewesen.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
