Lenßen & Partner
Folge 11: Hilferuf eines Kindes
22 Min.Ab 12
Lenßen & Partner erhalten den verzweifelten Notruf eines Sechsjährigen: Zwei maskierte Männer sind in die Wohnung eingebrochen. Plötzlich ist die Verbindung unterbrochen. Die Ermittler wissen nicht, wo sich der kleine Junge aufhält. Die aussichtslose Suche nach dem Kind beginnt. Eine Spur führt die Ermittler zu einem skrupellosen Zuhälter. Wurde das Kind verschleppt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1