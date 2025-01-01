Lenßen & Partner
Folge 34: Das Porno-Theater
22 Min.Ab 12
Ein Schauspieler bittet Ingo Lenßen um Personenschutz: Während der Theaterproben wurde ein Mordanschlag auf ihn verübt. Doch der Mandant verschweigt Ingo Lenßen eine entscheidende Information. Er hat eine geheime Sex-Affäre mit einer verheirateten Kollegin. Ihr Ehemann ist ein Pornoproduzent mit Kontakten zum Rotlichtmilieu.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1