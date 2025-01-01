Lenßen & Partner
Folge 58: Überfall auf Sebastian Thiele
22 Min.Ab 12
Die Ermittler filmen den Ehemann der Mandantin beim Fremdgehen. Der Fall scheint abgeschlossen. Doch dann wird Sebastian Thiele von einem Unbekannten kaltblütig niedergeschlagen und das Überwachungsvideo wird ihm entwendet. Hat die Geliebte das Band geklaut, um ihre Affäre vor ihrem Ehemann zu vertuschen?
