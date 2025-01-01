Lenßen & Partner
Folge 7: Die ausgeraubte Rentnerin
22 Min.Ab 12
Bei der Mandantin wird eingebrochen. Ihr Altenpfleger gerät ins Visier der Ermittlungen. Als die Detektive ihn konfrontieren wollen, flüchtet er. Doch auch der Schwiegersohn der Mandantin hat ein Motiv: Er hat sich mit seinem Restaurant hoch verschuldet und nun einen brutalen Geldeintreiber im Nacken sitzen!
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
