Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Teenager im Luxusrausch

SAT.1Staffel 7Folge 9
Teenager im Luxusrausch

Teenager im LuxusrauschJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 9: Teenager im Luxusrausch

22 Min.Ab 12

Ein Mandant ist fest davon überzeugt, dass seine Tochter klaut. Als die Ermittler das Mädchen observieren, kommen sie dem Besitzer einer Stripteasebar auf die Schliche, von dem die 14-Jährige öfter Geld zugesteckt bekommt. Auch die Ex-Frau des Mandanten scheint von diesen Machenschaften zu wissen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen