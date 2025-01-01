Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Absturz eines Lottokönigs

SAT.1Staffel 8Folge 134
Absturz eines Lottokönigs

Lenßen & Partner

Folge 134: Absturz eines Lottokönigs

22 Min.Ab 12

Der Vater der Mandantin ist Lottomillionär. Doch plötzlich steht die Familie vor dem Ruin: Ein Gerichtsvollzieher droht mit Pfändung. Lenßen & Partner verdächtigen einen zwielichtigen Finanzberater. Hat dieser die Familie mit faulen Finanztricks abgezockt?

