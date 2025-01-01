Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Vom Vater verführt

SAT.1Staffel 8Folge 8
Vom Vater verführt

Vom Vater verführtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 8: Vom Vater verführt

22 Min.Ab 12

Der Mandant findet auf dem Laptop seiner Tochter Aktfotos eines unbekannten älteren Mannes. Die Ermittler beobachten die Tochter, wie sie sich heimlich mit dem Unbekannten in einem heruntergekommenen Hotel trifft. Als sie ihn zur Rede stellen, behauptet er, der leibliche Vater des Mädchens zu sein ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen