Lenßen & Partner
Folge 19: Mutter in Panik
22 Min.Ab 12
Die Tochter der Mandantin verschwindet spurlos. Die Mutter verdächtigt den kriminellen Freund des Mädchens, doch auch er weiß nicht, wo seine Freundin ist. Ein Hinweis führt zu einem dubiosen Magier. In seiner Werkstatt finden die Ermittler die Kette der Vermissten. Ist er ein perverser Triebtäter und hält das Mädchen gefangen?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1