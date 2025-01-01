Lenßen & Partner
Folge 20: Horrortrip einer Mutter
23 Min.Ab 12
Die Mandantin macht sich große Sorgen um ihre Schwester: Die junge Frau hat sich auf ein Escort-Angebot in der Zeitung gemeldet und ist seitdem verschwunden. Der Verfasser der Anzeige behauptet, die Vermisste nicht zu kennen. Doch dann finden die Ermittler ein schockierendes Video im Keller des Verdächtigen, auf dem zu sehen ist, wie er eine Frau zu medizinischen Experimenten zwingt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1