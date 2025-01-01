Lenßen & Partner
Folge 16: Schuld, Scham und Schweigen
22 Min.Ab 12
Ein junger Mann wacht nackt in einer Tiefgarage auf. Alles deutet darauf hin, dass er das Opfer einer brutalen Schlägergang geworden ist, doch er kann sich an nichts erinnern. Die eifersüchtige Exfreundin gerät unter Verdacht, die Schläger beauftragt zu haben. Die Ermittler observieren einen mutmaßlicher Komplizen der Freundin. Er führt sie zu einem illegalen Pornoring. Wurde der junge Mann das Opfer von perversen Vergewaltigern?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
