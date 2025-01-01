Lenßen & Partner
Folge 18: Abgezockt an der Haustür
22 Min.Ab 12
Der Sohn der Mandantin ist in die Fänge einer Verbrecherbande geraten. Christian Storm schleust sich ein, um ihn zu retten. Die Mandantin dreht durch und versucht aus eigener Kraft ihren Sohn zu befreien. Dann greift der Junge plötzlich zur Waffe, um sich selbst an seinen Peinigern zu rächen. Damit bringt er sich und den Ermittler in Lebensgefahr ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
