Lenßen & Partner
Folge 1: Sohn in der Falle
23 Min.Ab 12
Die Mutter eines ehemaligen Mandanten macht sich Sorgen: Ihr Sohn scheint erneut in kriminelle Geschäfte verwickelt zu sein. Auf der Suche nach dem Jungen gerät Ingo Lenßen in eine Geiselnahme. Um ihren Chef zu befreien, beginnt für die Ermittler ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1